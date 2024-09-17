سوق أهراس: الإطاحة بعصابة يقودها طبيب وصاحب صيدلية يقومون بتحرير وصفات صورية للمؤثرات العقلية

تمكنت قوات الشرطة بالأمن الحضري الثاني بسوق أهراس، من اكتشاف نشاط جمعية أشرار، من بين عناصرها طبيب وصاحب صيدلية. يقومان بتحرير وصفات طبية صورية وأخرى بأسماء أشخاص آخرين (شيوخ طاعنون في السن). لغرض استخراج المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية، وتمكين أشخاص آخرين من الحصول عليها.

عملية توقيف المشتبه فيهم جاءت بناءً على عمليات بحث وتحرٍ، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيهم المقدر عددهم بأربعة. ينشطون في مجال استصدار الوصفات الطبية لتمكين مشتبه فيهم آخرين من الحصول على المؤثرات العقلية ومن ثمة المتاجرة بها.

التحريات أفضت للتوصل إلى قيام المشتبه فيه الرئيس (الطبيب) بتحرير وصفات طبية مقابل مبلغ مالي قدر بـ 5 آلاف دينار جزائري عن كل وصفة طبية، بمعدل 20 إلى 30 وصفة يومياً. مع قيامه بغلق العيادة ووضع لافته خارجية مدوّن عليها بأنه في عطلة مرضية، لكنه يقوم باستقبال الوصفات رفقة مساعده عبر خلفية الباب، مع تسلّم مبلغ مالي عن كل وصفة.

وبتوقيف المشتبه فيهم وتحويلهم لمقر المصلحة، وباستكمال جميع الإجراءات القانونية. تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيهم، قُدموا بموجبه أمام النيابة المختصة ليصدر في حق الطبيب ومشتبه فيهما آخران أمر إيداع بالحبس. فيما وضع الصيدلي تحت التزامات الرقابة القضائية.