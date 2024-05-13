سوق أهراس: الإطاحة بعصابتي أحياء زرعتا الرعب وسط المواطنين

تمكن قوات الشرطة القضائية بأمن دائرة تاورة بسوق أهراس من الإطاحة بنشاط عصابتي أحياء قاموا بزعرع الرعب والهلع أوساط المواطنين.

العملية كللت بتوقيف 12 شخص قاموا بالمشاجرة وإحداث الفوضى والإخلال بالنظام العام مستخدمين أسلحة بيضاء مختلفة الانواع ( متاريس عصا خشبية غاز مسيل للدموع سكين من الحجم الكبير مطرقة حديدية مذرات مقص .

حيثيات القضية إنطلقت بعد إعتداء ثلاثة أشخاص على مواطن بحيه محاولين بذلك قتله ليتم إنقاذه من قبل رفقائه الذين قاموا بنقله على جناح السرعة للمؤسسة العمومية الإستشفائية أين لاحقهم المعتدون محاولين الإعتداء عليهم داخل المؤسسة العمومية الإستشفائية ليلتحق بهم أطراف آخرون أين حدث بينهم شجار عنيف داخل المستشفى محطمين بذلك معدات صحية داخل هذا المرفق العمومي .

على الفور وفي ظرف وجيزتم التدخل من قبل قوات الشرطة بأمن دائرة تاورة وتوقيف جميع الأطراف فيما لاذ مشتبه فيهما بالفرار ، ليتم تحويلهم لمقر المصلحة .

بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفين قضائيين في حق المشتبه فيهم الملف الاول عن جرم محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد بإستعمال أسلحة بيضاء .

أما الملف الثاني عن جرم جناية تكوين والإنخراط في عصابة أحياء وحمل أسلحة بيضاء محظورة ظاهرة وتعريض حياة المواطنين والأطقم الطبية للخطر وتحطيم أملاك عمومية وخاصة والإخلال بالنظام العام ليلا وإعاقة السير الحسن لمرفق عمومي أحيلوا بموجبهم أمام نيابة محكمة تاورة أين صدر في حقهم أمر إيداع بالحبس (5 سنوات سجن ).