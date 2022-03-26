سوق أهراس: الاطاحة بشبكة تُتاجر بالذخيرة وحجز 1005 خرطوشة 

نجحت عناصر فصيلة الابحاث التابعين للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسوق أهراس، في الاطاحة بنشاط شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالدخيرة الصيد من الصنف الخامس.

وتكون الشبكة من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 27 و47 سنة، ينحدرون من ولاية سوق أهراس.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية مهتبرة من الدخيرة الصيد قدرت بـ1005 خرطوشة صنع اجنبي. وسيارة نفعية كانت تستعمل لنقل الدخيرة. بالاضافة الى هواتف نقالة، حيت تم اتخاد كافة الاجراءات، بعد اخطار الجهات القضائية.

عملية الاطاحة بنشاط الشبكة جاءت إثر ورود معلومات دقيقة مفادها وجود أشخاص يقومون بالمتاجرة بطريقة غير شرعية بالذخيرة الصيد من الصنف الخامس.

كما استدعى الامر التدخل السريع وفتح تحقيق في القضية وبعد خطة محكمة تم القبض على افراد الشبكة وحجز المحجوزات السالفة الذكر.

هذا وقد تم تحرير محاضر سماع في حق المشتبه فيهم، وتكوين ملف قضائي لهم. لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة اقليما خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجهة اليهم.

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