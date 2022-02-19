سوق أهراس: الاطاحة بشبكة مختصة في سرقة كوابل والالياف البصرية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالامن الحضري التاسع بأمن ولاية سوق أهراس من الاطاحة بنشاط شبكة إجرامية تمتهن سرقة الكوابل النحاسية. الخاصة بإتصالات الجزائر وكوابل الألياف البصرية مع توقيف المشتبه فيه الرئيسي البالغ من العمر 29 سنة.

واسفرت العملية عن حجز 500 متر من الكوابل النحاسية و50 متر من الألياف البصرية. حيت تم اتخاد كافة الاجراءات بعد اخطار الجهات القضائية المختصة اقليما.

عملية توقيف المشتبه فيه كانت بناءا على معلومات مؤكدة متحصل عليها، عن قيام مجموعة من الأشخاص بسرقة الكوابل النحاسية. وكوابل الألياف البصرية الخاصة بمؤسسة إتصالات الجزائر. ليتم ضبط خطة عملياتية محكمة تم من خلالها الترصد لعناصر الشبكة الإجرامية.

أين تم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وبحوزته 500 متر كوابل نحاسية وأزيد من 50 متر من الألياف البصرية ، ليتم تحويله لمقر المصلحة.

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه لغرض تقديمه امام الجهات القضائية المختصة اقليما. خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم الموجهة اليه والمتعلقة اساسا في جرم سرقة وتخريب كوابل هاتفية نحاسية والياف بصرية.

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وضع عناصر الشرطة القضائية بأمن دائرة بن مهيدي في ولاية الطارف، حدا لنشاط شبكة إجرامية تختص في سرقة كوابل الكهرباء المغذية للإنارة العمومية.

وتم الإطاحة بهذه الشبكة التي تتكون من 3 أشخاص بالطريق الوطني رقم 44. وينحدر أفراد الشبكة من ولايتي عنابة والطارف، حيث تم تحويلهم إلى مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت العملية إثر ورود معلومات دقيقة وردت إلى مصالح الشرطة بأمن دائرة بن مهيدي. وتفيد المعلومات بوجود مجموعة من الأشخاص على متن مركبة، يشتبه في قيامهم بسرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالإنارة العمومية، على مستوى الطريق الوطني رقم 44 الرابط بين بلدية بن مهيدي والكوس، في أوقات متأخرة من الليل.

واستغلالا لهذه المعلومات قامت فرقة الشرطة القضائية بوضع خطة أمنية من خلال وضع نقاط مراقبة فجائية بالطريق، الذي تسلكه العصابة بعد قيامها بعمليات السرقة حيث كانت تستغل احد الطرق الفرعية.

وأفضت الخطة إلى توقيف المركبة وعلى متنها احد المشتبه فيهم، وبعد تفتيش السيارة عثر بداخل الصندوق الخلفي على مجموعة من الكوابل النحاسية، ليحول على إثرها المعني إلى مقر امن الدائرة.

واستكمالا للتحقيق معه توصلت الفرقة إلى تحديد هوية شريكيه وتوقيفهما.

وقد تم تحرير محاضر سماع في حقهم، وانجاز ضدهم ملف قضائي، لغرض تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة. خلال الساعات القليلة القادمة، للنظر في التهم المنسوبة إليهم.والمتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد للسرقة، بتوافر ظرف الليل والتعدد، باستحضار مركبة.

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تمكنت عناصر الفرقة الاقليمية للدرك الوطني ببعطة كتيبة سيدي نعمان لولاية المدية من توقيف ثلاث أشخاص بتهمة سرقة الكوابل الكهربائية و تخريب أملاك الدولة.

وتعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات مفادها تعرض كوابل كهربائية ذات التوتر المتوسط من أعمدة كهربائية ببلدية بعطة للتخريب والسطو.

على إثرها تم وضع خطة محكمة وتشكيل دورية بقيادة قائد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي نعمان.

كما أسفرت العملية على توقيف شخصين وحجز رزم من الكوابل الكهربائية (نوع أميلاك) ذات التوتر المتوسط.

بالمقابل ومواصلة للبحث والتفتيش من طرف الفرقة المحلية بنفس المنطقة تم العثور على 6 رزم أخرى من الكوابل الكهربائية

ذات التوتر العالي (نوع أميلاك)

كانت مخبأة داخل الأحراش بمحاذاة وادي موجود بالمنطقة، على بعد حوالي 1.5 كلم من المكان الأول.

كما أسفر التحقيق مع الموقوفان عن توقيف مشتبه فيه ثالث. وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العمارية.