سوق أهراس: البحث عن غريق في سد عين الدالية ببلدية الحنانشة

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية مدعمة بفرقة الغطس مكونة من 11 غطاسا، على رأسهم رئيس خلية الغطس. و7 أعوان حماية مدنية، منذ مساء أمس على الساعة 16 سا 50 دقيقة. لأجل البحث عن غريق في سد عين الدالية ببلدية الحنانشة.

وحسب بيان الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، فإن الضحية من جنس ذكر يبلغ من العمر 32 سنة. حسب المعلومات المقدمة من طرف رفاقه. كما تم وصول الدعم بفرقة غطاسين من مديرية الحماية المدنية لولاية قالمة منذ ليلة البارحة بتعداد 04 غطاسين مع السائق. ولا تزال عملية البحث متواصلة تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس.