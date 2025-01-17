سوق أهراس .. الثلوج تغلق 4 طرقات 

سجلت ولاية سوق أهراس، اليوم الجمعة، غلق عدد من الطرقات بسبب تساقط الثلوج على الولاية.

وحسب الحماية المدنية، الطريق الوطني رقم 82 الرابط بين ولايتي سوق أهراس والطارف مغلق. بالضبط على مستوى مشتتي بوشهدة والسبعة بلدية أولاد ادريس.

كما أن الطريق الوطني رقم 20 الرابط بين ولاية سوق أهراس والحدود التونسية مغلق، بالضبط على مستوى مشتتة فج العمد بلدية أولاد ادريس .

وكذا غلق الطريق الولائي رقم 04 الرابط بين بلدية مداوروش وبلدية تفاش. بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم 81 ب، بلدية خميسة.