سوق أهراس.. الحرائق تتلف أزيد من 10 هكتارات من المحاصيل الزراعية

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سوق أهراس اليوم على الساعة 15سا30د من أجل حريق قمح لين ” فرينة” بالمكان المسمى - المريس -بلدية ودائرة المشروحة حيث خلف الحريق 02 هكتار قمح لين +01 هكتار أعشاب جافة .

وفي نفس الولاية، تدخلت الوحدة الثانوية الحدادة اليوم على الساعة 16سا55د من أجل حريق قمح واقف بالمكان المسمى مشتة العرقوب بلدية اولاد مومن دائرة الحدادة حيث خلف الحريق 07 هكتارات قمح واقف، وهكتار حصيدة،و3 حزم تبن و6شجرات “زعرور و بلوط” .

كما تدخلت الوحدة الثانوية سدراتة اليوم على الساعة 19 سا 25 د في المكان المسمى مشتة خماجة بلدية ودائرة سدراتة من أجل حريق قمح واقف و أعشاب جافة حيث خلف الحريق حوالي 400 م2 قمح واقف، و100 م2 أعشاب جافة.