سوق أهراس.. الحرائق تتلف 454 هكتار من الشريط الغابي في ظرف 3 أشهر

كشف المكلف بالاتصال والإعلام بمحافظة الغابات لسوق أهراس، عبد الوهاب محامدية، اليوم الثلاثاء، بأن الحرائق أتلفت 454 هكتار من الشريط الغابي.

ووفق موقع التلفزيون العمومي، فقد أوضح عبد الوهاب محامدية بأن الحرائق المندلعة منذ الفاتح جوان أتلفت 454 هكتار من الغابات والأدغال والأحراش.

مضيفا بأن المساحة المتضررة نتيجة نشوب 90 حريقا، 80 بالمئة منها وقع خلال شهر أوت، توزّعت على 199 هكتار من أشجار البلوط الفليني.

إلى جانب أشجار “بلوط الزان” والصنوبر الحلبي، و 108 هكتار من الأدغال و 147 هكتار من الأحراش.

مشيرا إلى أن المساحة المتلفة بفعل الحرائق وقعت بغابات “بومزران” ببلدية “عين الزانة” و”أولاد بشيح” ببلدية المشروحة.

بالإضافة إلى غابات “العالية” ببلدية “لحنانشة” وغابة بلدية “لخضارة” الحدودية.

وكشف المتحدث عن عملية إحصاء سكان الأرياف، لا سيما القاطنين داخل الكتل الغابية أو بجوارها لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم.

مبرزا قيام محافظة الغابات بالتنسيق مع مديرية المصالح الفلاحية بإحصاء 24 عائلة تضررت بفعل الحرائق التي أتلفت خلايا نحل وأشجار مثمرة وعتاد وآلات فلاحية.

لافتا إلى تسبب الحرائق في خسائر للثروة الغابية التي مثلت 22 بالمئة “94 ألف هكتار” من المساحة الإجمالية للولاية الحدودية التي تقدر بـ 436 ألف هكتار.