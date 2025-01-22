سوق أهراس.. العثور على جثة طفل بحيّ دوجة

تمّ العثور، اليوم، على جثة طفل من مواليد سنة 2008 متوفى داخل منزله بولاية سوق أهراس.

وحسب مصادر “النهار أونلاين” فإن جثة الطفل تم اكتشافها من قِبل والدته عند عودتها للمنزل ولا يزال أفراد العائلة تحت تأثير الصدمة.

على الفور، تدخلت مصالح الشرطة ممثلة في مصلحة الأمن الحضري الثامن، أمن ولاية سوق أهراس. وتم نقل الجثة للمستشفى القديم بسوق أهراس.

كما فتحت مصالح الشرطة القضائية، تحت إشراف نيابة الجمهورية المختصة إقليميا، تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة.