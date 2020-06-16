سوق أهراس.. المدير المركزي لوكالة عدل يتفقد المشاريع بالولاية

شرع، اليوم الثلاثاء، المدير المركزي بالوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره عدل، في زيارة ميدانية إلى مشاريع عدل بولاية سوق اهراس، بتكليف من المدير العام لوكالة عدل .

واطلع المدير المركزي على مدى تقدم الأشغال بموقع 1500 و كذا موقع 1200 مسكن عدل سوق اهراس.

بعدها تم عرض عليه مخطط العمل من الجهات الوصية بهذين الموقعين أعطى المدير المركزي بعض التوجيهات و التعليمات والتي تمثلت في إلزام الشركة المكلفة بالإنجاز.

وكذا بالزيادة في عدد العمال والعمل بنظام المناوبة واضافة ساعات العمل لتسريع وتيرة الأشغال.

كما أمر المدير المركزي بضرورة توصيل الحي بشبكات الربط بالغاز و الكهرباء بعد اجتماعه مع ممثلي سونلغاز بالولاية.

ودعا الى ضرورة تسريع وتيرة أشغال التهيئة الخارجية، وكذا أشغال خزان المياه الصالحة للشرب.

وأمر المدير المركزي أنه وفي حال عدم التزام شركة الانجاز بتسريع وتيرة الأشغال بحي 1200 مسكن الوكالة ستمنح مشاريع التهيئة الخارجية المؤسسات مقاولاتية مناولة.

وبعد الانتهاء من الزيارة استمع لإنشغالات ممثلي المكتتبين ووعد برفعها الى المدير العام لوكالة عدل.

من جهته اطمأن ممثلي مكتتبي خاصة والاجراءات التي تتخذها وكالة لتسريع وتيرة الاشغال.