سوق أهراس .. المشتبه  فيه ” سوسو” في قبضة الامن 

أوقفت قوات الأمن الحضري الخامس بسوق أهراس اليوم الأحد مشتبه فيه والمعروف باسم ” سوسو”.

المشتبه فيه انتحل صفة امرأة لاستدراج أشخاص بحي مزغيش ليقوم ” سوسو” الاعتداء على ضحاياه عليهم وسلب ممتلكاتهم حيث كانوا يُوهمون بممارسة الدعارة داخل منزل.

وحسب مصادر النهار اونلاين من بين الضحايا شاب في الثلاثينات وشيخ في الستينات سُلب منه مبلغًا ماليًا وخاتمًا من الذهب مع تعرضه والعنف.

المشتبه فيه تم توقيفه وتحويله لمقر الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.

وخلال مثول المشتبه فيه أمام قاضي المثول الفوري أمر بإيداعه الحبس المؤقت وتأجيل محاكمته إلى 24 أوت 2025.