سوق أهراس: انتشال جثة الضحية الثاني في حادث غرق سيارة بسد ملاق
تمكنت مصالح الحماية المدنية، لولاية سوق أهراس، من إنتشال جثة الضحية الثانية. في حادث انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”.
وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الضحية من جنس ذكر ( ع . ف ) يبلغ من العمر 54 سنة. و تم تحويل الجثة بواسطة الإسعافات إلى مصلحة حفظ الجثث .
إضافة لذلك أشارت الحماية المدنية أن عملية إخراج السيارة التي كان على متنها الضحيتان متواصلة.
للتذكير، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.
وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين. تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.
زيادة على ذلك، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د.
سوق اهراس: انتشال جثتي أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية
انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، يوم الجمعة، جثتي، أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية.
وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحدادة وفرقة الغطس بالوحدة الرئيسية على الساعة 10 و 45 دقيقة. لأجل إنتشال غريقين من جنس ذكر (م.آ وَ م.خ) أخوين يبلغان 15 و16 سنة. من بركة مائية المسماة البركة الزرقاء بالمكان المسمى مشتة الهميسي ببلدية أولاد مومن ودائرة الحدادة.
بالإضافة لذلك تمكنت الفرق من إنتشال الغريقين. وتحويلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي سوق أهراس .
وفاة شخص وإصابة 2 آخرين في إنقلاب شاحنة
زيادة على ذلك لقي شخص حتفه، وأصيب آخرين، في حادث مرور تمثل في إنقلاب شاحنة ذات مقطورة، بسوق أهراس.
بالإضافة لذلك تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بسدراتة، بسوق أهراس، صباح الإثنين، لأجل هذا الحادث، والذي وقع بمفترق الطرق قالمة/سدراتة.
مخلفا وفاة شخص “ف . ب” ذكر يبلغ 25 سنة متوفي، وإصابة آخرين من جنس ذكر يبلغان 24 و25 سنة يعانيان من إصابات متفاوتة الخطورة.
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