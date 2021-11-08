سوق أهراس: انتشال جثة الضحية الثاني في حادث غرق سيارة بسد ملاق

تمكنت مصالح الحماية المدنية، لولاية سوق أهراس، من إنتشال جثة الضحية الثانية. في حادث انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”.

وحسب بيان الحماية المدنية، فإن الضحية من جنس ذكر ( ع . ف ) يبلغ من العمر 54 سنة. و تم تحويل الجثة بواسطة الإسعافات إلى مصلحة حفظ الجثث .

إضافة لذلك أشارت الحماية المدنية أن عملية إخراج السيارة التي كان على متنها الضحيتان متواصلة.

للتذكير، تدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية سوق اهراس أمس من أجل حادث مرور تسبب في وفاة شخصين.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن حادث مرور وقع على الساعة 21 و25 د إثر انحراف سيارة سياحية على متنها شخصين. تبعها سقوط في سد المياه “سد ملاق”، بالمكان المسمى المهراس، ببلدية تاورة.

زيادة على ذلك، تم إنتشال الضحية الأولى وهي إمرأة متوفية على الساعة 00ساو30د.

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