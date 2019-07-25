سوق أهراس.. انتشال جثة شاب من “باراج” واد ملاق

انتشل أعوان الحماية المدنية لسوق أهراس، جثة شاب في العقد الثاني من العمر من سد واد ملاق ببلدية الكبريت.

وحسبما أورد به بيان لمصالح الحماية المدنية الولائية، فإنّ جثة الغريق تعود للمسمى “ب،ع” والبالغ من العمر 24 سنة.

وذكر ذات المصدر، أنّ عملية انتشال الغريق التي قامت بها الوحدة الثانوية للحماية المدنية “تاورة” مدعومة بـ3 غطاسين دامت أكثر من 4 ساعات ونصف.

وقد تم نقل وتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سدراتة بواسطة سيارة الإسعاف.

هذا ووفقا لذات البيان، فقد جددت ذات المصالح تأكيدها على أن السباحة في السدود و الأودية والمجمعات المائية خطيرة وممنوعة تماما.

حيث يعتبر الفقيد هو الضحية الرابعة منذ بداية السنة الجارية والثاني منذ بداية موسم الإصطياف جراء الغرق.