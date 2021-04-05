سوق أهراس: انتشال جثة طفل من بئر بدوار حشاد

تدخلت وحدة الحماية المدنية بسيدي فرج، وبدعم من الوحدة الثانوية للحماية المدنية المراهنة، من أجل إنتشال طفل من بئر.
ويبلغ عمق البئر حوالي 4 أمتار وقطره حوالي 03 أمتار، به ماء بارتفاع حوالي متريت تقريبا
ووقع حادث غرق الطفل بالمكان المسمى دوار حشاد بلدية سيدي فرج.
وعند وصول إسعافات الحماية المدنية وجد الطفل ( ح . ع ) والبالغ 06 سنوات يطفو فوق سطح الماء.
وتم إنتشال جثة الضحية من طرف أعوان الحماية المدنية، وهذا بحضور الفرقة العلمية للدرك الوطني.
وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي سوق أهراس.
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