سوق أهراس: انتشال جثتي أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية

انتشلت مصالح الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، اليوم الجمعة، جثتي، أخوين قاصرين غرقا في بركة مائية.

وقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالحدادة وفرقة الغطس بالوحدة الرئيسية على الساعة 10 و 45 دقيقة. لأجل إنتشال غريقين من جنس ذكر (م.آ وَ م.خ) أخوين يبلغان من العمر 15 و16 سنة. من بركة مائية المسماة البركة الزرقاء بالمكان المسمى مشتة الهميسي ببلدية أولاد مومن ودائرة الحدادة.

وقد تمكنت الفرق من إنتشال جثتي الغريقين. وتم تحويلهما بواسطة سيارة الإسعاف إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجهوي سوق أهراس .