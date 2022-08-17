سوق أهراس تحترق.. الحماية المدنية تستدعي الضباط والأعوان المتواجدين بعطلة للالتحاق بمناصبهم

استدعت الحماية المدنية لولاية سوق أهراس جميع موظفيها من ضباط، ضباط صف، الاعوان والموجودين في حالة عطلة سنوية. اجازة نظام العمل 24/48 ساعة للالتحاق بمناصب عملهم فورا ومستعجلا.

وقد أعلنت الحماية المدنية لولاية سوق اهراس عن اندلاع حريق بغابة واد الشوك بلدية الزعرورية على الساعة 12.15 سا.

الحريق منتشر عبر 20 موقد، حيث تم تسخير 29شاحنة اطفاء مع 102عون بمختلف الرتب.

وتدخلت كل من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية-المركز المتقدم -الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرتي: تاورة و الحدادة. الرتل المتحرك سوق اهراس- الرتل المتحرك أم البواقي- الرتل المتحرك تبسة لإخماد الحرائق.