سوق أهراس: تخصيص 2.2 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لإقتناء محطة انتاج الاوكسجين

افاد مصدر موثوق، ان الوناس بوزقزة والي سوق أهراس قد خصص مبلغ 2.2 مليار سنتيم من ميزانية الولاية لاقتناء محطة انتاج الاوكسجين لمستشفى كوفيد بسوق اهراس.

و اضافت دات المصادر ان محسن من ولاية سوق اهراس، قد تبرع بمبلغ مالي معتبر لاجل اقتناء محطة انتاج الاوكسجين لصالح مستشفى المرجعي كوفيد 19 بسوق اهراس. و هي المبادرة التي لقيت استحسانا كبير من قبل مواطني الولاية.