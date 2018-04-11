سوق أهراس ترثي شهدائها في حادث تحطم طائرة عسكرية ببوفاريك

فقد ولاية سوق أهراس 8 من أبناءها اثر سقوط الطائرة العسكرية ببوفاريك التي راح ضحيتها 257 شهيدا.

شهيد الواجب مساعدية السعيد المدعو ماجد من بلدية الحدادة ولاية سوق أهراس، من ضحايا تحطم الطائرة العسكرية في بوفاريك.

الأخوين بن علوش حكيم ومبروك احد ضحايا تحطم الطائرة ببوفاريك من ولاية سوق اهراس

أسعد بومعراف من الداموس ولاية سوق اهراس توفى اثر سقوط الطائرة، الأخ سكندر ابن سدراتة بلادية سوق أهراس

رحامنية عيسى من سكان حي 700 سكن (الشناوة)سوق أهراس

حفصي عبد الرزاق حفصي عبد الرزاق ساكن بي حي الساويط، وبن تومي على حد شهداء ولاية سوق أهراس.