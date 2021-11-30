شهدت ولاية سوق أهراس تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة أولاد إدريس، أين تزينت الجبال بالحلة البيضاء.

كما مصالح الأرصاد الجوية قد حذّرت من تساقط كثيف للثلوج على المرتفعات والجبال.

ومن جهتها حذّرت مصالح الدرك والحماية المواطنين من عدم التوجه إلى الجبال خاصة مع التساقط الكثيف للثلوج.

أعلنت مصالح الدرك الوطني، أن التقلبات الجوية الأخيرة جراء التساقط الغزير للأمطار و الثلوج تسببت في غلق بعض الطرقات والمحاور أمام المواطنين.

وأضافت ذات المصالح، أن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى فج تيروردة بلدية إفرحونان،مغلق بسبب تراكم الثلوج.

كما أن الطريق الوطني رقم 33الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة كذلك إلى الطريق الولائي رقم 253 الرابط بين ولايتي تيزي وزو و بجاية مغلق بسبب تراكم الثلوج.

أما الطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقة تيكجدة بلدية الأصنام مغلق بسبب تراكم الثلوج.

بالإضافة كذلك إلى الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة و تيزي وزو بالضبط على مستوى منطقة كول بلدية أغبالو بسبب مغلق بسبب تراكم الثلوج.

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