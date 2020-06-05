سوق أهراس: تسجيل أزيد من 390 مخالف لم يلتزموا بإرتداع الأقنعة الواقية للحد من إنتشار وباء كورونا

وقوفا على مدى تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أقرتها السلطات العليا للبلاد بخصوص إجبار المواطنين على إرتداء الكمامة للحد من إنتشار وباء فيروس كورونا.

وبعد عمليات التوعية والتحسيسية الواسعة لفائدة المواطنين والتجار المبذولة من قبل عناصر الشرطة بأمن ولاية سوق اهراس الناصة على ضرورة التقيد بمختلف الإجراءات الوقائية.

فيما يخص إرتداء الأقنعة الواقية من أجل المحافظة على سلامتهم وسلامة غيرهم من إنتشار وباء كورونا، وإطلاعهم على العقوبات الناتجة جراء مخالفة هذه التعليمات والقرارات التنظيمية .

قامت مصالح الشرطة بأمن ولاية سوق أهراس طيلة ثلاثة أيام منذ بداية العملية ” إبتداءا من تاريخ 02 جوان 2020″، بحملات مراقبة للعديد من المحلات التجارية والمواطنين.

المتوافدين على مختلف الفضاءات والساحات العمومية ومختلف نقاط المدينة، للوقوف على مدى إلتزامهم وتقيدهم بإرتداء القناع الواقي .

والتي أسفرت عن إنجاز 391 مخالفة تتضمن غرامات مالية في حق المخالفين وفق ما تنص عليه القوانين واللوائح .