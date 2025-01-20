سوق أهراس: تسجيل حالات تسمم ببلدية الحنانشة

شهدت بلدية الحنانشة بولاية سوق أهراس، تسجيل العديد من حالات التسمم منذ يوم الجمعة الماضي، حيث استقبلت العيادة متعددة الخدمات “الشهيد دوايسية الهادي” أعدادًا من المصابين الذين يعانون من أعراض التسمم.

وفي حالات أكثر خطورة، تم تحويل بعض المصابين إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى “إبن رشد”. ومركب الأمومة والطفولة “خديجة بن بنور” لتلقي العناية الطبية اللازمة.

ورغم الجهود المبذولة لتحديد مصدر التسمم، لا يزال السبب مجهولاً حتى اللحظة، في انتظار صدور النتائج الأولية للتحاليل المخبرية.

تسود حالة من القلق بين سكان المنطقة، حيث تتزايد التساؤلات حول مصدر هذا التسمم، وما إذا كان مرتبطًا بمياه الشرب أو بمواد غذائية فاسدة. وتبقى السلطات الصحية في حالة تأهب قصوى لمتابعة الوضع واتخاذ التدابير اللازمة فور تحديد السبب.

يُذكر أن مثل هذه الحوادث تسلط الضوء على أهمية الرقابة الصحية وتعزيز الوعي لدى المواطنين لضمان السلامة العامة.

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