سوق أهراس: تسجيل 474 مخالف للحجر ووضع 107 سيارة في المحشر

أخبار الجزائر
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سوق أهراس: تسجيل 474 مخالف للحجر ووضع 107 سيارة في المحشر
بقلم محمد بن كموخ

وضعت مصالح الامن في سوق اهراس 107 سيارة في المحشر و30 دراجة نارية، مع إتخاذ إجراءات قانونية في حق 474 مخالف لإجراءات حظر التجوال.

وحسب ذات المصالح فقد تم تسجيل خلال الأسبوع الأول من الحجر الجزئي خروقات من طرف بعض المواطنين خلال الفترة المحددة.

أين تم مراقبة وتوقيف 470 سيارة وضعت منها 107 مركبة في المحشر، وكذا 38 دراجة نارية وضعت منها 30 دراجة بالمحشر.

كما تم في ذات السياق مراقبة 765 شخص إتخذ في حق 474 منهم الإجراءات القانونية نتيجة مخالفة إجراءات الحضر.

مع وضع 05 أشخاص بغرفة التوقيف للنظر لتورطهم في قضايا القانون العام إلى غاية تقديمهم امام الجهات القضائية المختصة .


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