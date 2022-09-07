سوق أهراس: تسليم تجهيزات كهرومنزلية للمتضررين من الحرائق

تم اليوم الأربعاء تسليم 24 آلة من التجهيزات الكهرومنزلية لفائدة 14 عائلة متضررة من الحرائق الأخيرة.

وتتمثل هذه التجهيزات الكهرومنزلية في 11 تلفاز و9 ثلاجات و4 آلات للطبخ. استفادت منها 14 عائلة متضررة تم إحصاؤها عقب تلك الحرائق.

وأوضح الوالي, لوناس بوزقزة, على هامش هذه العملية التي جرت بدار الضيافة للولاية. بأن عملية التكفل بالخسائر المادية للمتضررين والتي بلغت مراحل “جد متقدمة” لا تزال مستمرة إلى غاية استكمالها.

كما ذكر أنه تم عقب حرائق 17 أوت الماضي بولاية سوق أهراس, إحصاء 229 عائلة متضررة. استفادت من طرود غذائية وأفرشة و بطانيات. مشيرا إلى أنه تم مؤخرا كمرحلة أولى توزيع 28 جهازا كهرومنزليا لفائدة 15 عائلة متضررة.

كما أشرفت سلطات الولاية مطلع الأسبوع الجاري بالمزرعة النموذجية بومعراف السبتي ببلدية تاورة. على تسليم 263 رأسا من البقر والغنم والماعز لفائدة المتضررين من الحرائق الأخيرة.

وتندرج العملية في إطار مواصلة عملية التكفل بالمتضررين من الحرائق قد سبقتها عملية ترميم عدد من الإسطبلات والمستودعات. التي تضررت من الحرائق وذلك بعدة مشاتي ببلديتي الزعرورية وتيفاش.

كما تم الشروع في عملية تسليم أكثر من 10 آلاف وحدة علف و1500 صندوق نحل فارغ. وذلك تجسيدا لتعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لضمان تكفل أفضل بالمتضررين من هذه الحرائق الأخيرة.

وأفاد مدير المصالح الفلاحية كذلك بأن عملية التعويض عن الأشجار المثمرة التي أتلفتها النيران لفائدة الفلاحين المتضررين. ستنطلق شهر أكتوبر المقبل كما سيشرع في تعويض الفلاحين عن خلايا النحل في شهر ماي 2023.

وقد أحصت لجنة إحصاء الأضرار والخسائر التي نجمت عن حرائق 17 أوت الماضي نفوق 222 رأسا من البقر والغنم والماعز. نتيجة ألسنة اللهب والدخان الكثيف و1500 دجاجة وكذا 22422 شجرة مثمرة. وقنوات للسقي بتقنية السقي قطرة-قطرة بإحدى المستثمرات الفلاحية و3 آلاف هكتار من الغطاء الغابي واحتراق 1500 خلية نحل. و 12 هكتارا من الأراضي المسقية وذلك بـ 12 بؤرة بولاية سوق أهراس.