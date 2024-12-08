قناة النهار سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! بقلم قناة النهار نشر في 08 ديسمبر 2024 - 16:20 شارك غرِّد أرسل 24 0 سوق أهراس : تفاصيل العثور على رضيعة حديثة الولادة ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/al5mn اقرأ أيضا تجارة : أزمة القهوة .. نهاية المعاناة قريبا قناة النهار 17 نوفمبر طالع هابط : النوي يقصف السلطات المحلية بأم البواقي بسبب المستشفى اللغز بعين كرشة قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط : أعمدة كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية في خنشلة لكن لا تشتغل في الليل .. مخك يحبس قناة النهار 05 ديسمبر طالع هابط : سكان حي الدشرية بالشلف يغرقون في مياه الصرف الصحي بسبب إنسداد البالوعات قناة النهار 05 ديسمبر شاهد..درك النعامة يحجز 21 صندوق لطائر الحسون قناة النهار 24 نوفمبر فلاح يشتكي لوالي أدرار التهميش والتقصير الذي يتعرض له من طرف المقاولين قناة النهار 08 ديسمبر شاهد..العثور على الطفل وسيم "حي يرزق" قناة النهار 18 نوفمبر دفع معنوي رائع من قبل الأنصار خلال عملية الإحماء..ملعب ممتلئ عن آخره قناة النهار 17 نوفمبر مرضى القصور الكلوي..معاناة طويلة من أجل العلاج قناة النهار 01 ديسمبر شاهد..دخول أشبال بيتكوفيتش لتفقد أرضية الميدان..ردة فعل رائعة من الجمهور قناة النهار 17 نوفمبر