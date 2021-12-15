سوق أهراس: تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في سرقة المواشي

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالحنانشة، في سوق أهراس، من تفكيك نشاط شبكة إجرامية مختصة في سرقة المواشي. وتنشط العصابة، عبر إقليم ولاية سوق أهراس وبعض الولايات الشرقية المجاورة.

كما تم خلال هذه العملية، توقيف 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم ما بين 30 و 40 سنة. كما أسفرت العملية عن استرجاع 3 سيارات كانت تستعمل في نقل المواشي المسروقة.

بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ 8 ملايين سنتيم، وكذا هواتف نقالة كانت تستعمل فيما بين أفراد الشبكة. حيت تم اتخاذ كافة الإجراءات بعد إخطار الجهات القضائية.

وجاءت عملية تفكيك الشبكة الإجرامية لسرقة المواشي، اثر مكالمة هاتفية على الخط الأخضر 55/10 من قبل احد المواطنين.

أين بلغ المواطن، عن تعرض أحد الموالين كان على متن شاحنة بها أغنام و أبقار بطريق الحنانشة، للتعدي من قبل مجهولين، من اجل سرقة المواشي.

وهو الأمر الذي استدعى من عناصر الدرك الوطني العاملة بالميدان التدخل العاجل، حيث تم فتح تحقيق في القضية، وترصد خطوات أفراد الشبكة.

أين أفضى التحقيق، إلى توقيف 4 أشخاص يشتبه تورطهم في السرقة، واسترجاع 3 سيارات ومبلغ مالي معتبر وقشابية وهواتف نقالة ذكية، ليتم تحويلهم على التحقيق.

كما سيتم تقديم أفراد الشبكة الموقوفين، أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، في الساعات القليلة القادمة.

ووجهت للموقوفين تتعلق أساسا في تكوين جمعية أشرار ، السرقة الموصوفة في ظرفي الليل و التعدد باستعمال مركبة.

طالع أيضا:

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp