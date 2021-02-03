سوق أهراس: تفكيك شبكة وطنية لترويج المخدرات وحجز 60 كلغ من القنب الهندي بسدراتة

تمكن، عناصر الشرطة القضائية، بسدراتة في سوق أهراس، من تفكيك نشاط شبكة وطنية مختصة في المتاجرة بالمخدرات.

الشبكة متكونة من 7 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 سنة، ينحدرون من أحياء مختلفة من مدينة سدراتة وضواحيها.

العملية أسفرت عن حجز 60 كلغ من الكيف المعالج على شكل صفائح مهيأة للبيع، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر.

وخلال العملية تم حجز سيارتين كانتا تستعملان في نقل المخدرات.

ليتم تحويل الموقوفين من أفراد الشبكة، على مقر الشرطة لاستكمال التحقيق، بعد إخطار الجهات القضائية.

تفكيك نشاط الشبكة، جاءت اثر ورود معلومات دقيقة، لعناصر الشرطة القضائية، مفادها وجود أشخاص بصدد إبرام صفقة بيع كمية معتبرة من الكيف.

عملية البيع كانت مع بارون مخدرات من ولاية أم البواقي.

أين تم فتح تحقيق في القضية، ومباغتة السيارة التي كانت تقل أفراد الشبكة.

وبعد عملية التفتيش والفحص القانونيين للسيارة، تم العثور على كمية معتبرة من الكيف المعالج ، قدرت ب 60 كلغ من القنب الهندي.

كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للسيارة، كانت على شكل صفائح مهيأة للبيع ، بالإضافة إلى مبلغ مالي معتبر.

وكذا أسلحة بيضاء محظورة ، ليتم تحويلهم مباشرة على التحقيق رفقة المحجوزات من سموم القنب الهندي.

وبعد إتمام الإجراءات الإدارية والقانونية، تم تحرير محضر سماع في حق الموقوفين، التي يمتد نشاطهم إلى ولايات غربية من الوطن.

وتقديمهم أمام الجهات القضائية، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها في مثل هده القضايا.