سوق أهراس: تمديد ساعات العمل بشبابيك الحالة المدنية

أعلنت مديرية التقنين والشؤون العامة بولاية سوق أهراس عن تمديد ساعات العمل بشبابيك الحالة المدنية عبر كامل تراب الولاية، وذلك استجابةً للطلب المتزايد على استخراج الوثائق الرسمية، خاصة من قبل مكتتبي برنامج “عدل 3”.

بالإضافة إلى المواطنين الذين تحول التزاماتهم المهنية دون تمكنهم من التوجه إلى المصالح المعنية خلال أوقات الدوام الرسمي.

وتم تمديد الخدمة إلى ساعات متأخرة بموجب هذا القرار، حيث سيتم فتح شبابيك الحالة المدنية في الفترة المسائية من الساعة 20:30 إلى منتصف الليل يوميًا، باستثناء يوم الجمعة.

ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل حصول المواطنين على وثائقهم الإدارية دون تعطيل التزاماتهم اليومية. خاصة في ظل الضغط الكبير الذي تشهده هذه المصالح. استجابة للطلب وضمان انسيابية الخدمات.

وأكدت المديرية أن هذا التمديد سيظل ساري المفعول إلى غاية انتهاء الضغط وعودة الوضع إلى طبيعته.

مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحسين الخدمات العمومية وتخفيف العبء على المواطنين. مع الحرص على ضمان سير العمل الإداري بكفاءة ومرونة.

ويأتي هذا القرار ليعكس حرص السلطات المحلية على تبسيط الإجراءات الإدارية. وتقديم خدمات تتماشى مع احتياجات المواطنين، بما يعزز ثقتهم في الإدارة ويضمن استمرارية الخدمة العمومية بجودة عالية.