سوق أهراس.. تواصل عملية إخماد حريق غابة عين الزانة لليوم الرابع

تدخلت مصالح الحماية المدنية بسوق أهراس، ممثلة في الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات منذ يوم الخميس، لأجل إخماد حريق غابة بمنطقة القلبع في بلدية عين الزانة.

وحسب صفحة مديرية الحماية المدنية لذات الولاية على فايسبوك، لا تزال عملية الإخماد متواصلة إلى غاية هذه اللحظات.

وتتم هذه العملية تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية سوق أهراس، وبحضور من طرف الوالي الذي تنقل مساء أمس السبت إلى عين المكان لأجل متابعة العملية.

وقد تم تجنيد كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة، من أجل السيطرة على الحريق وإخماده.