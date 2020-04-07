سوق أهراس: توقيف أزيد من 300 شخص ووضع أزيد من 50 مركبة في المحشر لم يحترموا الحجر الصحي

أوقفت مصالح أمن ولاية سوق أهراس أزيد من 300 شخص ووضعت أزيد من 50 مركبة في المحشر خلال اليومين الأوليين من الحجر الجزئي.

وحسب ذات المصالح خلال اليومين الأوليين من الحجر الجزئي الصحي تم إجراء اختبار حالة لـ 309 شخص مخالف لم يلتزموا إجراءات حظر التجوال.

بينما تم توقيف 106 شخص اتخذت في حقهم إجراءات قضائية.

أما بخصوص المركبات والدرجات النارية، قام عناصر الشرطة بتوقيف 184 مركبة و14 دراجة نارية.

أين تم تحويل منها 51 مركبة و14 دراجة نارية إلى المحشر البلدي بسوق أهراس.

وتدخل هذه العملية تنفيذا لتعليمات القيادة التي تنص على تطبيق الحجر الجزئي في جل ولايات الوطن بما فيها ولاية سوق أهراس.

وهذا الإجراء إبتداءا من الساعة السابعة مساءا إلى غاية الساعة السابعة صباحا، كإجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كرونا.