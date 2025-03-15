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أخبار الجزائر

سوق أهراس.. توقيف المدير العام لـ etusa إثر احتراق 7 حافلات

بقلم حسن طرابلسي
سوق أهراس.. توقيف المدير العام لـ etusa إثر احتراق 7 حافلات
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أوقف والي ولاية سوق أهراس، عبد الكريم زيناي، المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري etusa فور وقوع حادث احتراق 7 حافلات تابعة للمؤسسة.

وحسب مصادر “النهار”، على اثر نشوب الحريق مساء أمس الجمعة، بالمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري. والذي أدى الى تسجيل أضرار جسيمة تمثلت في احتراق 07 حافلات نقل. قرر والي ولاية سوق أهراس انهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للنقل الحضري و الشبه حضري.

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