سوق أهراس.. توقيف امرأة وشريكها يسرقان المجوهرات بطريقة احتيالية محترفة

تمكنت قوات الشرطة التابعة للأمن الحضري الثاني ولاية سوق أهراس من توقيف امرأة وشريكها. تورطا في قضية سرقة مجوهرات بالتعدد، نفِّذت بأسلوب إجرامي دقيق ومحكم.

تعود وقائع القضية إلى تلقي المصلحة شكوى من إحدى المواطنات. مفادها تعرضها لسرقة مجوهراتها من طرف قريبتها المقيمة بولاية قالمة.

التحريات التي باشرتها مصالح الأمن كشفت أن المتهمة قامت بتصوير مجوهرات الضحية وإرسال الصور إلى شريكها، الذي أعاد تصنيع نسخ مقلّدة منها باستعمال مادة “البلاكيور”. ليتم لاحقًا استبدال المجوهرات الأصلية بالمزيفة بطريقة احترافية دون إثارة الشكوك.

وبعد جمع المعلومات وتحديد هوية المشتبه فيهما. وضعت عناصر الشرطة القضائية خطة محكمة تم على إثرها تمديد الاختصاص الإقليمي إلى بلديات قالمة. حمام النبائل، وعنابة. حيث تم توقيف المتهمة وشريكها وتحويلهما إلى مقر المصلحة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال مجريات التحقيق، تبيّن أن للمتهمة قضية ثانية مسجلة لدى المصلحة الثالثة للأمن الحضري. استهدفت فيها خالتها المقيمة بمدينة سوق أهراس بنفس الطريقة الاحتيالية.

وبعد استكمال كافة الإجراءات، تم تقديم المشتبه فيهما أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس، التي أمرت بمتابعتهما بجنح تكوين جمعية أشرار بغرض الاعتياد على ارتكاب الجنح، والسرقة المقترنة بظرف التعدد.

وبموجب أحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 24/14 الجديد، ونظرًا لوجود حالة التلبس، أصدر وكيل الجمهورية أمرًا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت في انتظار استكمال مجريات التحقيق القضائي.