سوق أهراس.. توقيف بائع أعشاب طبيّة يمارس طقوس السحر والشعوذة

تمكنت شرطة الأمن الحضري السادس، في قضية نوعية، من توقيف بائع للأعشاب الطبية وسط مدينة سوق أهراس، يقوم بممارسة طقوس السحر والشعوذة.

عملية توقيف المشتبه فيه تمت بناءً على عمليات بحث وتحرٍّ، أفضت إلى توقيفه. وبالتنسيق مع النيابة المختصة محلياً، تم تفتيش محله حيث تم عثر على مجموعة من الطلاسم والقصاصات وكتب السحر.

كما عثر أيضاً على 60 حرزاً، وأجزاء حيوانات محنطة، وصور فوتوغرافية لشباب وفتاة. وأقمشة خاصة بأكفان مستعملة. وأدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، ومبالغ مالية من عائدات السحر والشعوذة .

العملية مكنت من العثور على سيف من الحجم الكبير ومعدات أخرى تستخدم لغرض السحر والشعوذة.

وتم تقديم المشتبه فيه أمام نيابة محكمة سوق أهراس بموجب ملف جزائي، ليصدر في حقه أمر إيداع.