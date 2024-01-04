سوق أهراس: توقيف تاجر للمهلوسات وحجز أزيد من 2800 قرص

تمكن قوات الشرطة بفرقة مكافحة الإتجار الغير مشروع بأمن سوق أهراس من حجز 2878 قرص مؤثر عقلي من نوع ريفوتريل وLEXOMIL مع توقيف شخص في عقده الثالث من العمر.

عملية توقيف المشتبه فيه كانت بناءا لعمليات بحث وتحري أفضت عن تحديد هويته و نشاطه في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية ، ليتم ضبط خطة عملياتية محكمة أفضت عن توقيفه وبحوزته الكمية السالفة الذكر.

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية ، تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم المتاجرة في المؤثرات العقلية أحيل بموجبه أمام النيابة المختصة أين صدر في حقه أمر إيداع .