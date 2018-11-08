سوق أهراس.. توقيف شاب يرتدي حجابا وشريكه يسرقان المجوهرات في الحدادة

أوقف عناصر الشرطة القضائية بالحدادة في سوق أهراس شابا يرتدي جلبابا بعدما قام بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة 710 آلاف د.ج.

على إثر معلومة واردة لعناصر شرطة الحدادة مفادها وجود امرأة ترتدي جلباب تحمل حقيبة يدوية بادية عليها علامات الارتباك بأحد الأحياء.

تم تطويق المكان والتقرب من المشتبه فيها تبين أنها ليست امرأة بل شاب في الـ20 سنة من العمر مسبوقا قضائيا.

وبعد توقيفه تم تفتيش حقيبته حيث عثر بها على مصوغات بقيمة 710 آلاف د.ج بالإضافة إلى مبلغ مالي قدر بـ41 ألف د.ج.

التحقيق تبين أن الشاب يرتدي زي النساء رفقة شريكه لإيهام المواطنين أنهما زوج وزوجة.

ثم يقومان بعمليات السرقة في وضح النهار وذلك باستهداف المساكن التي يكون أصحابها في العمل.

وقد أدلى الموقوف بهوية شريكه في عملية السرقة، حيث باشر عناصر الشرطة عمليات البحث والتحري.

التي أفضت إلى توقيف المشتبه فيه الثاني وبحوزته 200 ألف د.ج بالإضافة إلى لوح إلكتروني.

وباستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إعداد ملف قضائي للموقوفين عن جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لجناية الكسر.

وجناية السرقة المقترنة بظرف التعدد والتكسر، حيث قدما أمام العدالة.