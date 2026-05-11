سوق أهراس.. توقيف شخصين حاولا سرقة محل للمجوهرات

أوقفت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سوق أهراس شخصين ينحدران من ولاية مجاورة، في قضية محاولة السرقة بالتعدد استهدفت محلا لبيع المجوهرات بمدينة سوق أهراس.

وتعود وقائع القضية إلى تقدم أحد المشتبه فيهما نحو واجهة محل لبيع المجوهرات، وقام باستعمال مطرقة وتحطيم الزجاج الأمامي للمحل، للاستيلاء على المصوغات الذهبية المعروضة، فيما كان شريكه ينتظره بأحد الشوارع المجاورة على متن دراجة نارية بغرض تسهيل عملية الفرار.

ومكّن التدخل الفوري واليقظة الميدانية لأحد أفراد الشرطة بالزي المدني، بالتنسيق مع عناصر الفرقة الجنائية، من إحباط محاولة السرقة وتوقيف المشتبه فيه الرئيسي في عين المكان. قبل أن يتم توقيف شريكه لاحقا، مع استرجاع الأداة المستعملة في عملية التخريب.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا. مع تقديمهما أمام الجهات القضائية بموجب ملف جزائي، ليصدر في حقهما أمر إيداع.