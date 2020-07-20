سوق أهراس: توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد المستشفيات

تمكن عناصر الشرطة لسوق أهراس من توقيف شخصين في عقدهما الثاني، قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات عاصمة الولاية وإهانتهما.

وأوضح المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني محافظ الشرطة، محمد كريم مرداسي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تلقي نداء، مفاده قيام شخصين بفعل الاعتداء وإهانة أحد الأطباء المناوبين ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات مدينة سوق أهراس.

وتنقل عناصر الامن فورا إلى عين المكان، حيث تم توقيف الفاعلين وهما في حالة هيجان.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفين قضائيين في حق الموقوفين عن جرم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، حيث تم تقديمهما أمام نيابة محكمة سوق أهراس.