سوق أهراس: توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد المستشفيات

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
سوق أهراس: توقيف شخصين قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد المستشفيات
بقلم نسرين محفوف

تمكن عناصر الشرطة لسوق أهراس من توقيف شخصين في عقدهما الثاني، قاما بالاعتداء على طبيب ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات عاصمة الولاية وإهانتهما.

وأوضح المكلف بالاتصال بذات السلك الأمني محافظ الشرطة، محمد كريم مرداسي، لوكالة الأنباء الجزائرية، أنه تم تلقي نداء، مفاده قيام شخصين بفعل الاعتداء وإهانة أحد الأطباء المناوبين ورئيس مصلحة بأحد مستشفيات مدينة سوق أهراس.

وتنقل عناصر الامن فورا إلى عين المكان، حيث تم توقيف الفاعلين وهما في حالة هيجان.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملفين قضائيين في حق الموقوفين عن جرم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، حيث تم تقديمهما أمام نيابة محكمة سوق أهراس.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=856366

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com