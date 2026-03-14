سوق أهراس.. توقيف شخصين وضبط أزيد من 10 أطنان موز

تمكن عناصر فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية سوق أهراس، هذا الأسبوع، من ضبط أزيد من 10 أطنان من فاكهة الموز، كانت موجهة للاحتكار والمضاربة مع توقيف شخصين متورطين في تخزينها دون سند قانوني.

وحسب بيان لمصالح أمن ولاية سوق أهراس، عملية ضبط هذه الكمية المقدرة بـ 102 قنطار و 60 كلغ. تمت إثر تنفيذ مداهمة فجائية على مستوى مستودع كان صاحبه يقوم باقتناء كميات معتبرة من فاكهة الموز. ويتعمد عدم طرحها للبيع بهدف إحداث ندرة في السوق واضطراب في التموين، ومن ثم بيعها بأسعار تفوق سعرها الحقيقي.

لتم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور