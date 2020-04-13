سوق أهراس: توقيف شخص وحجز مواد غذائية فاسدة بسدراتة

تمكنت مصالح الامن دائرة سدراتة في سوق اهراس من إكتشاف 5 مخازن بها مواد غذائية غير صالحة للإستهلاك .

العملية تمت إثر معلومات تفيد بوجود موادغدائية منتهية الصلاحية مخزنة بأحدى المستودعات وسط مدينة سدراتة.

اين أسفرت التحريات بالتنسيق مع مصالح التجارة من العثور على 4 مخازن موزعة بعدة أحياء بذات المدينة، بداخلها مواد غذائية منتهية الصلاحية

ومكنت العملية من حجز كمية من المواد الغذائية التي تضم كل الأنواع الغذائية، كذا المشروبات الغازية والعصائر فاسدة.

والمقدر وزنها بـ 45115.037 كلغ أي ما يعادل 451 قنطارا و27 كلغ، قدر ثمن السلع المحجوزة بـ 3664517.310 دج.

ليتم تشميع المحلات التجارية من قبل مصالح التجارة، وتم تحويل مالك المستودعات إلى مقر أمن دائرة سدراتة.

أين أنجز له ملف قضائي قدم بموجبه أمام نيابة محكمة سدراتة.