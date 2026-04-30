سوق أهراس.. توقيف شخص وحجز 4 قناطير من الموز موجهة للمضاربة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثامن، بالتنسيق مع فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بأمن سوق أهراس، من حجز كمية معتبرة من فاكهة الموز تقدر بـ 4 قناطير، كانت موجهة للمضاربة غير الشرعية.

وجاءت هذه العملية النوعية عقب عمل ميداني محكم، إذ تم ضبط الكمية المحجوزة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وفقًا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتؤكد مصالح الأمن الوطني مواصلة جهودها في التصدي لمثل هذه الممارسات غير القانونية التي تمس باستقرار السوق. داعية المواطنين إلى التبليغ عن كل أشكال الاحتكار والمضاربة، قصد حماية الاقتصاد الوطني وضمان تموين عادل ومنتظم.