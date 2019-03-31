سوق أهراس.. توقيف عصابة تمتهن الشعوذة

أوقفت مصالح أمن المراهنة بولاية سوق أهراس شخصا يمتهن النصب باستعمال الشعوذة على مستوى مسكنه العائلي.

وحسب بيان لذات المصالح، فإنه وبعد استصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة تاورة.

تم تفتيش سكن ذات الشخص وتم توقيف 3 نساء إضافة إلى حجز مجموعة من الحروز عليها طلاسم ومجموعة

خيوط وبيض وقطع حديد وكتب تعلم طقوس الشعوذة،إلى جانب حجز مبلغ من المال يقدر بـ166 ألف دينار و70 دينار تونسي.

وهو يمثّل عائدات ممارسته للنصب والشعوذةوفقا للذات المصدر.

وأضاف، بأنه قد تم تحويل المشتبه فيه رفقة النسوة إلى مقر أمن دائرة المراهنة لاستكمال جميع الإجراءات القانونية

حيث تم سماع الموقوفين عن تهمة النصب باستعمال الشعوذة ليُقَدّموا بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس.