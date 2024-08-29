سوق أهراس: توقيف مروج للمؤثرات العقلية وحجز أزيد من 400 قرص

تمكنت قوات الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول لأمن سوق أهراس من الإطاحة بمشتبه فيه يقوم بالمتاجرة في المؤثرات العقلية، لتكلل العملية بحجز 480 قرصاً من نوع (بريقابالين) ومبلغا ماليا من عائدات البيع، بالإضافة إلى سلاح أبيض، سيف من الحجم الكبير، وصاعق كهربائي.

العملية جاءت بناء على عمليات بحث وتحرٍ، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ونشاطه في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية، ليتم ضبط خطة عملياتية محكمة، تم خلالها تفتيش مسكن المشتبه فيه، بالتنسيق مع النيابة المختصة، أين عثر على الكمية سالفة الذكر من المؤثرات العقلية مخبأة بإحكام داخل كتاب للتمويه بالإضافة إلى باقي المحجوزات.

على إثر ذلك، تم تحويل المشتبه فيه لمقر المصلحة، لينجز في حقه ملف قضائي، أحيل بموجبه أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حقه أمر إيداع.