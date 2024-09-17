سوق أهراس: توقيف مروّج المهلوسات وحجز 1500 قرص

حجزت قوات الشرطة بفرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، بأمن سوق أهراس، 1500 قرص مؤثر عقلي. مع توقيف مشتبه فيه، في العقد الثالث من العمر.

عملية توقيف المشتبه فيه تمت بناءً على عمليات بحث وتحرٍّ، أفضت إلى تحديد هوية المشتبه فيه ونشاطه في مجال المتاجرة بالمؤثرات العقلية. حيث كان بصدد عقد صفقة لبيع الكمية سالفة الذكر على مستوى إحدى بلديات ولاية سوق أهراس. ليتم ضبط خطة محكمة، أفضت إلى توقيفه وبحوزته الكمية سالفة الذكر. ليتم على إثر ذلك تحويله لمقر الفرقة.

باستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف جزائي في حق المشتبه فيه وتقديمه بموجبه أمام النيابة المختصة، ليصدر في حقه أمر إيداع.