سوق أهراس: توقيف 11 شخصا سرقوا مجوهرات وأجهزة كهرومنزلية بمنزل

تمكن عناصر أمن دائرة سدراتة، بأمن سوق اهراس، من فك ملابسات قضية السرقة التي طالت أحد المساكن العائلية، وتوقيف 11 شخص مشتبه فيه.

وقد جاءت العملية بناء على شكوى تقدمت بها ضحية في العقد الثاني من العمر، أمام عناصر الشرطة القضائية، مفادها تعرض مسكنها العائلي إلى عملية السرقة.

واستهدفت السرقة مجموعة من المجوهرات، ممثلة في المعدن الأبيض، سوار، خمسة خواتم، بالإضافة إلى 6 قارورات غاز البوتان، جهاز تلفاز بلازما، مأخذ كهربائي أبيض اللون، مدفأة، خلاط متعدد الإستعمالات.

وقد تنقلت عناصر الشرطة القضائية إلى عين المكان، أين تمت المعاينة الميدانية والتقنية التي أسفرت عن تحديد هوية أربعة اشخاص واسترجاع بعض المسروقات.

وأثناء مجريات التحقيق، تم تحديد هوية المشتبه فيهم الآخرين الذين شاركوا في عملية السرقة، أين تم توقيفهم وتحويلهم إلى مقر أمن الدائرة.

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم عن جرم تكوين جمعية أشرار لغرض إعداد لجناية السرقة بتوافر ظروف الليل والتعدد والتسلق والكسر وإخفاء أشياء مسروقة.

وتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سدراتة بسوق أهراس، أين أحالهم على قاضي التحقيق بذات المحكمة.

وصدر في حق شخصين أمر إيداع بالحبس، بينما إستفاد باقي المشتبه فيهم من أحكام قضائية.