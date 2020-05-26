سوق أهراس: توقيف 175 مخالفا لإجراءات الحجر خلال يومي عيد الفطر

أخبار الجزائر
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سوق أهراس: توقيف 175 مخالفا لإجراءات الحجر خلال يومي عيد الفطر
بقلم محمد بن كموخ

أوقفت مصالح الأمن بولاية سوق أهراس 175 مخالفا لإجراءات الحجر الصحي الجزئي خلال يومي عيد الفطر مع عدم إحترامهم  لشروط الوقاية والسلامة.

عمليات التوقيف تمت إثر تواجد هؤلاء الأشخاص خارج منازلهم دون مبرر قانوني ولعدم حيازتهم لرخص إستثنائية للتنقل.

حيث تمت مباشرة الإجراءات القانونية في حق 77 شخص بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة.

في ذات السياق قام عناصر الشرطة العاملين في الميدان بمراقبة 175 مركبة وضع منها 17 مركبة في المحشر.

أما بالنسبة للدراجات النارية تم مراقبة 17 دراجة، وضع منها  دراجة 14 في المحشر البلدي.


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