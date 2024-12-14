سوق أهراس.. توقيف 3 أشخاص من بينهم فتاة بتهمة سرقة منزل

قامت مصالح الأمن الحضري السادس بسوق أهراس بتوقيف 3 مشتبه فيهم، من بينهم فتاة ، لتورطهم في سرقة منزل بحي 2900 مسكن.

القضية تتعلق بسرقة مجوهرات بقيمة 350 مليون سنتيم ومبلغ مالي قدره 100 مليون سنتيم.

العملية جاءت بعد تلقي شكوى من الضحية حول تعرض منزله للسرقة.

مصالح الشرطة فعلت عنصر البحث والتحري، مما مكنها من الوصول إلى المشتبه فيهم وتوقيفهم.

تم استرجاع المسروقات بعد التحقيق مع المتهمين.

تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية

قاضي المثول الفوري أمر بإيداع المتهمين رهن الحبس المؤقت وتأجيل المحاكمة للأسبوع المقبل.