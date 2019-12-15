سوق أهراس: توقيف 4 أشخاص وحجز أزيد من 640 كبسولة من المؤثرات العقلية

أوقف عناصر الشرطة القضائية بأمن سوق أهراس أربعة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر بتهمة المتاجرة في المؤثرات العقلية.

العملية تمت إثر ورود معلومات مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بنقل كمية من المؤثرات العقلية على متن مركبة.

وعلى إثرذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت عن مداهمة مكان تواجد المشتبه فيهم.

اين عثر بحوزة أحدهم على 560 كبسولة من المؤثرات العقلية ومبلغ من المال الذي قدر بـ 17000 دج الذي يعتبر من عائدات البيع.

ليتم توقيف المشتبه فيهم وتحويلهم إلى مقر المصلحة الولائية للشرطة القضائية.

وعقب إذن وكيل الجمهورية تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم الأربعة حيث عثر بأحد المساكن على 80 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وتم يقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة سوق أهراس أين صدر في حقهم أحكام قضائية .