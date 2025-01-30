سوق أهراس.. توقيف 6 أشخاص مختصين في السطو على المحلات التجارية

تمكنتفرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول بسوق أهراس، بحر هذا الأسبوع، من توقيف 6 أشخاص مشتبه فيهم. ينشطون في السطو على المحلات التجارية وسط المدينة.

بالنسبة للقضية الأولى، وباستغلال كاميرات المراقبة، تم توقيف المشتبه فيه الأول في عملية السرقة التي استهدفت محلاً تجارياً. طالت مبلغا مالياً من العملتين الوطنية الأجنبية.

أما بخصوص القضية الثانية، تمكنت الفرقة ذاتها من توقيف 4 أشخاص لضلوعهم في سرقة محل تجاري آخر. وطالت عملية السرقة أجهزة كهرومنزلية من مختلف الأنواع والأشكال.

وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية، تم إنجاز ملفات قضائية للمشتبه فيهم. قدموا بموجبها أمام المصالح القضائية، وصدرت في حقهم أحكام قضائية مختلفة من بينها الإيداع.