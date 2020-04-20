سوق أهراس: حجز أزيد من 1000 وحدة من المشروبات الكحولية

تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن سوق أهراس من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الاحجام والانواع.

العملية تمت إثر ورود معلومات مؤكدة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية مفادها قيام أحد مروجي المشروبات الكحولية بإدخا.

أين يقوم ذات المروج بإدخال وتمرير كمية من الخمور من ولاية مجاورة إلى ولاية سوق أهراس على مستوى مركبة خاصة.

أسفرت التحريات من توقيف المشتبه على مستوى نقاط مراققبة بمدخل المدينة حيث حاول الفرار وتسبب في حادث مرور.

وعقب تفتيش المركبة تم العثور على 1040 وحدة من المشروبات الكحولية.

واثناء التحقيق مع المشتبه فيه تببين انه كان في حالة سكر

وبإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملفين قضائيين للسالف الذكر الذي أحيل بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق أهراس.