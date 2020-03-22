سوق أهراس: حجز أزيد من 1385 قنطار من المواد الغدائية ببئر بوحوش

تمكنت مصالح أمن بئر بوحوش بسوق اهراس من توقيف شخصين يقومان بتخزين كميات معتبرة من المواد الغدائية المختلفة. داخل 5 مستودعات قاما بإستجارها خصيصا لعملية التخزين.

العملية تمت بالتنسيق مع مديرية التجارة لذات الولاية وتم حجز 1385,71 قنطار داخل 5 مستودعات قاما بإستجارها خصيصا لعملية التخزين .

المحجوزات متمثلة في 10161 لتر من زيت المائدة، 7350 كلغ من مادة السميد، 1679 كلغ من مادة الفرينة. كما مكنت العملية من حجز 2600 كلغ من مادة السكر المبلور، 96 كلغ من مادة الحليب المجفف، 1830 كلغ من مادة العجائن مختلفة الأنواع.

وكذا 596 كلغ مرغرين نباتية، 19836 لتر مشروبات مختلفة، 2975 كلغ مصبرات مختلفة “طماطم، هريسة مربى”.

و 90184 لتر مياه معدنية مختلفة الأنواع و الأحجام، 285 كلغ من مادة الخميرة، 965 كلغ من الحبوب الجافة مختلفة الأنواع والأحجام .

وأخيرا 15 كلغ من مادة القهوة، و 1000 مصباح كهربائي .

قدرت الكمية الإجمالية للمنتوجات المحجوزة بـ 138571 كلغ إي 1385,71 قنطار.