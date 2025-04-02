سوق أهراس .. حجز أزيد من 150 كلغ من الدجاج الفاسد في ثالث أيام العيد

قام أعوان مصلحة حماية المستهلك وقمع الغش، صبيحة الأربعاء الموافق لثالث أيام عيد الفطر المبارك، بحملة مراقبة تجار بيع المأكولات السريعة، للتأكد من مدى احترامهم للقوانين المعمول بها في تحضير الأكلات الخفيفة والمشاوي. خاصة خلال عيد الفطر الذي يشهد إقبالًا كبيرًا على هذه الأطعمة، لا سيما من قبل الأطفال.

وخلال عمليات التفتيش، تم حجز أكثر من 150 كيلوغراماً من الدجاج غير الصالح للاستهلاك البشري. كان يستخدم في تحضير مختلف الأطباق، مثل الشاورما، شيش كباب، والدجاج المحمّر. وهي أطعمة تحظى بطلب واسع خلال هذه المناسبة.

تم إتلاف الكمية المحجوزة وفق الإجراءات القانونية المعمول بها.

كما شدّدت الجهات الرقابية على ضرورة احترام معايير الصحة والنظافة، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية لتعزيز الرقابة .